Происшествия
16:43, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Сообщник Джалилова признал свою причастность к теракту в метро

Задержанный по подозрению в организации теракта в метро Санкт-Петербурга признал свою вину.

Как ранее писал Sobesednik.ru, петербургской полиции удалось выйти на след предполагаемого организатора взрыва в метро благодаря переписке в телефоне погибшего смертника Акбаржона Джалилова. Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов был задержан в Одинцовском районе Московской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Армена Задояна, Азимов признал себя виновным в организации теракта 3 апреля.

«Он признал вину в полном объеме, можно так сказать», — сообщил адвокат подсудимого.

Следователь в суде также подтвердил, что Азимов подтвердил факт своего участие в подготовке теракта.

При этом, как утверждает «Интерфакс», Азимов опроверг информацию о своем признании.

«Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — заявил подсудимый на заседании Басманного суда.

Как отмечает ТАСС, Азимов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Следствие просит суд отправить подсудимого под арест.

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