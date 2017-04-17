Из дома священника на Пасху вынесли украшения на 350 тысяч

В дом московского священника во время пасхального богослужения ворвались грабители.

Как сообщает издание Life, настоятель храма Архангела Михаила Дмитрий подал заявление в полицию, заявив, что его дом ограбили неизвестные.

Инцидент произошел во время пасхальной службы. Из дома священника, который расположен на территории храма, грабители вынесли ценности на сумму 350 тысяч рублей. Среди похищенных вещей оказались драгоценности и MacBook.

В настоящий момент правоохранители ведут поиск воров, ведется следствие.