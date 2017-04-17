Происшествия
Источник: Life
13:45, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Из дома священника на Пасху вынесли украшения на 350 тысяч

В дом московского священника во время пасхального богослужения ворвались грабители.

Как сообщает издание Life, настоятель храма Архангела Михаила Дмитрий подал заявление в полицию, заявив, что его дом ограбили неизвестные.

Инцидент произошел во время пасхальной службы. Из дома священника, который расположен на территории храма, грабители вынесли ценности на сумму 350 тысяч рублей. Среди похищенных вещей оказались драгоценности и MacBook.

В настоящий момент правоохранители ведут поиск воров, ведется следствие.

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