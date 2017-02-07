Происшествия
17:28, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Природные пожары в России уже начались – еще в январе

Самые первые пожары были зафиксированы еще 24 и 25 января
Самые первые пожары были зафиксированы еще 24 и 25 января
Фото: Global Look Press

Система космического мониторинга зафиксировала первые природные пожары, сообщили Sobesednik.ru в Гринпис России.

По данным экологов, пожароопасный сезон начался с травяных пожаров в дельте Волги. Термоточки свидетельствовали о достаточно больших возгораниях.

— Самые первые пожары были зафиксированы еще 24 и 25 января, в том числе в окрестностях Астраханского государственного заповедника, — рассказал Sobesednik.ru Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России. — Сам заповедник не пострадал. Тростник — это трава высотой в четыре-пять метров, и по интенсивности горения такие пожары можно сравнить с верховыми. Они очень скоротечные и быстро охватывают огромные площади. Ветер может переносить горящие фрагменты тростника на большие расстояния, огонь легко перекидывается через реки. Это серьезное бедствие, от которого страдают местные малочисленные и очень ценные леса, традиционные места гнездования и пролета птиц, а порой и населенные пункты.

Сейчас пожаров еще мало — помогает погода, но к концу марта обычно выгорают тысячи гектаров тростниковых зарослей, — добавляет Куксин. — Чаще всего в дельте Волги от огня удается защитить только территорию Астраханского заповедника и отдельные морские острова.

Зимние и ранние весенние пожары характерны для региона. Причина — человеческий фактор: тростник горит в результате умышленных поджогов.

— Местные жители традиционно жгут тростник в конце зимы и весной, — объясняет Григорий Куксин. — Как правило, делается это в целях рыболовства — чтобы удобнее потом сети было ставить. Но иногда бывают прицельные поджоги заповедника — в отместку за протоколы или с целью отвлечь инспекторов от борьбы с браконьерством.

В Гринпис России говорят, что после вступления в силу запрета на выжигание сухой травы в 2015 году ситуация по стране несколько стабилизировалась, однако весной палы все равно остаются главной причиной природных пожаров.

читайте также:Михаил Крейндлин, специалист по природоохранному законодательству
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь »

читайте также:В Бурятии, Забайкалье и Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации
"Горела, горит и будет гореть?" Кто виноват, что Россия опять в огне
По разным данным, огнем уничтожено 1,5 млн га леса, узнал Sobesednik.ru. Кто виноват, что в РФ из года в год горят леса? »

Также по теме
Пожары в России
Проровская Ирина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Надежда Гужева: Выборы – реже, кандидатов – меньше?
18:07, 07 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о предложениях поменять правила проведения выборов накануне президентской кампании
»
Запрет на белорусское мясо приведет к быстрому росту цен
17:46, 07 Февраля 2017
Чем может обернутся для покупателей в России полный запрет на ввоз белорусского мяса, разбирался Sobesednik.ru
»
Эксперт по безопасности разоблачил список "тихих терактов" от Трампа
17:31, 07 Февраля 2017
Американский Белый дом объявил, что пресса «замалчивает» 78 терактов по всему миру. Так ли это, выяснял Sobesednik.ru
»