Природные пожары в России уже начались – еще в январе

Система космического мониторинга зафиксировала первые природные пожары, сообщили Sobesednik.ru в Гринпис России.

По данным экологов, пожароопасный сезон начался с травяных пожаров в дельте Волги. Термоточки свидетельствовали о достаточно больших возгораниях.

— Самые первые пожары были зафиксированы еще 24 и 25 января, в том числе в окрестностях Астраханского государственного заповедника, — рассказал Sobesednik.ru Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России. — Сам заповедник не пострадал. Тростник — это трава высотой в четыре-пять метров, и по интенсивности горения такие пожары можно сравнить с верховыми. Они очень скоротечные и быстро охватывают огромные площади. Ветер может переносить горящие фрагменты тростника на большие расстояния, огонь легко перекидывается через реки. Это серьезное бедствие, от которого страдают местные малочисленные и очень ценные леса, традиционные места гнездования и пролета птиц, а порой и населенные пункты.

Сейчас пожаров еще мало — помогает погода, но к концу марта обычно выгорают тысячи гектаров тростниковых зарослей, — добавляет Куксин. — Чаще всего в дельте Волги от огня удается защитить только территорию Астраханского заповедника и отдельные морские острова.

Зимние и ранние весенние пожары характерны для региона. Причина — человеческий фактор: тростник горит в результате умышленных поджогов.

— Местные жители традиционно жгут тростник в конце зимы и весной, — объясняет Григорий Куксин. — Как правило, делается это в целях рыболовства — чтобы удобнее потом сети было ставить. Но иногда бывают прицельные поджоги заповедника — в отместку за протоколы или с целью отвлечь инспекторов от борьбы с браконьерством.

В Гринпис России говорят, что после вступления в силу запрета на выжигание сухой травы в 2015 году ситуация по стране несколько стабилизировалась, однако весной палы все равно остаются главной причиной природных пожаров.