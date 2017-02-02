Происшествия
13:13, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Кара-Мурзу-младшего могли отравить из-за фильма о Немцове

Владимир Кара-Мурза — младший госпитализирован в одну из клиник Москвы с признаками почечной недостаточности.

Как писал Sobesednik.ru, в конце мая 2015 года журналист, экс-зампред партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где врачи поставили ему диагноз «острая почечная недостаточность» и погрузили в медикаментозный сон. По словам медиков, причиной послужила передозировка антидепрессантов, однако родные пострадавшего считают, что его пытались отравить.

Как передает РИА «Новости», Владимир Кара-Мурза — младший в настоящий момент находится в реанимации. Об этом агентству сообщил член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. По его словам, в четверг. 2 февраля, Кара-Мурза-младший должен был вылететь в США, где проживает его семья, однако его пришлось срочно госпитализировать.

«Он в реанимации, да. У него очень похожи симптомы на то, что было в 2015 году, но я, к сожалению, не знаю деталей», — рассказал Яшин СМИ.

Также информацию о госпитализации журналиста подтвердил его адвокат Вадим Прохоров. По его словам, Кара-Мурза-младший сейчас находится в тяжелом состоянии, у него наблюдаются признаки отравления.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что на оппозиционера было совершено покушение. Своей версией он поделился с РБК.

«Единственная моя версия связана с его деятельностью в качестве координатора «Открытой России» и как организатора показа по всей стране фильма о Борисе Немцове, который, мягко говоря, для нынешней власти неприятен», — полагает депутат.

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