Кадыров сообщил о задержании в Чечне 50 боевиков, управляемых ИГ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании особо опасного террориста.

Как сообщил в своем Instagram Кадыров, 14 января на территории Чечни правоохранители задержали члена террористической группы, которая поддерживала связь с боевиками «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru]

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита"», — сообщил Кадыров в соцсети.

По его словам, полицейские заблокировали боевику выход из здания и предложили сдаться. В ответ преступник бросил в сторону правоохранителей гранату. В ходе штурма Дацаева удалось взять живым, заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что банду, в состав которой входил террорист, координировал находящийся в Сирии боевик ИГИЛ.

По словам Кадырова, Дацаев уже начал давать показания. Таким образом правоохранителям удалось доказать, что осенью прошлого года чеченец убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева.

Кроме того, глава республики заявил, что в этот же день в Нальчике полиции удалось задержать еще двух боевиков, входящих в состав той же преступной группы.

«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — заверил Кадыров.