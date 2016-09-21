Район Бишкека эвакуировали из-за двух взрывчаток в пакетах

В Киргизии в одном из спальных районов Бишкека были обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, взрывчатку нашли на западе киргизской столицы 20 сентября после того, как в милицию поступило сообщение о двух подозрительных черных пакетах.

«На место выехала оперативная группа ГКНБ и МВД, в ходе осмотра двух полиэтиленовых пакетов были обнаружены самодельные взрывные устройства», — рассказали в пресс-службе.

Саперы обезвредили взрывчатку. Отмечается, что жертв и разрушений нет, в целях безопасности были эвакуированы жители прилегающих территорий, а место обнаружения взрывчатки оцеплено.