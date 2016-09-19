Полицейские чудом избежали летального исхода в ДТП в Якутии

19 сентября произошло крупное ДТП с участием полицейских на одном из оживлённых перекрёстков в Якутске (столица Якутии).

Инцидент произошёл около 7 утра по местному времени на пересечении улиц Пояркова и Кирова в Якутске, сообщает Life.

Сотрудники дорожной инспекции попытались остановить автомобилиста для проверки документов, но водитель не подчинился приказу стражей порядка. Чтобы задержать нарушителя, полицейские устроили за ним погоню, но на оживлённом перекрёстке на высокой скорости столкнулись с Toyota Carina, которая не предоставила полицейской машине преимущество.

Между тем, в происшествии никто не погиб. В настоящее время выясняются все причины произошедшего.