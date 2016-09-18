Пожилой избиратель умер на участке в Комсомольске-на-Амуре

На избирательном участке в Комсомольске-на-Амуре скончался пожилой мужчина.

Пожилой мужчина, который пришел проголосовать на один из избирательных участков по Комсомольскому одномандатному округу, скончался от остановки сердца. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 18 сентября.

«Пожилой мужчина пришел на участок, расписался, взял бюллетень и не дошел до кабинки. Схватило сердце, врачи скорой помощи спасти мужчину не смогли», – рассказал представитель комиссии. Источник отметил, что мужчина скончался в обеденное время.