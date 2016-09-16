Происшествия
Источник: Life
09:18, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Густой туман изменил работу аэропорта в Екатеринбурге

16 сентября работу аэропорта Кольцово в Екатеринбурге парализовал густой туман.

Согласно данным Life, погодные условия не дают аэропорту принимать и отправлять самолёты.

«Погодные условия, связанные с густым туманом, не позволяют аэропорту Кольцово принимать и отправлять все типы воздушных судов в соответствии с суточным планом полётов», — сообщил представитель аэропорта.

Несколько авиалайнеров, которые должны были сесть в Кольцово, были вынуждены отправиться в соседние аэропорты.

В частности, на несколько часов отстали от расписания рейсы из Москвы, Самары, Симферополя и Оренбурга.

В общей сложности погодные условия задержали шесть самолётов на прилёт и 14 — на вылет.

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Худик Ольга

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