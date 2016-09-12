Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
07:32, 12 Сентября 2016 Версия для печати

КНДР подсчитывает ущерб от наводнения, погубившего 133 человека

Северная Корея пострадала от сильнейшего за всю историю наводнения.

Как сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на ООН в понедельник, 12 сентября, число жертв наводнения в КНДР достигло 133 человек, еще 395 числятся пропавшими без вести.

Причиной сильнейшего за всю историю страны наводнения стал разлив реки Туманган, вызванный обильными ливнями. В регионе, где протекает река, только с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 миллиметров осадков.

Сильнее всего от удара стихии пострадала провинция Хамгён-Пукто.

Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН со ссылкой на данные местных властей, около 107 тысяч жителей Северной Кореи были вынуждены покинуть свои дома.

В данный момент ведется подсчет ущерба.

читайте также:2 октября город Корсаков, который находится на юге Сахалина, затопило нагонной волной с моря
Наводнение на Сахалине: по следам трагических ошибок Крымска
Эксперт предположил в интервью для Sobesednik.ru, из-за чего могло произойти наводнение в сахалинском Корсакове »

Также по теме
КНДР
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Михаил Осокин: "Единая Россия" против боевых клоунов
00:01, 12 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о «мордоделах», «белых клоунах» и прочих способах сделать «Единую Россию» хорошим выбором
»
Алексей Баталов: Дела плохи, но перед врачами притворяюсь
19:55, 11 Сентября 2016
Великий артист Алексей Баталов рассказал Sobesednik.ru о своем здоровье и близких
»
Ручная тяга к жизни. Как инвалид одолел "домашнюю тюрьму"
16:50, 11 Сентября 2016
Красноярский инвалид доказал: преодолеть можно любые сложности, чтобы не оказаться в четырех стенах, узнал Sobesednik.ru
»