КНДР подсчитывает ущерб от наводнения, погубившего 133 человека

Северная Корея пострадала от сильнейшего за всю историю наводнения.

Как сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на ООН в понедельник, 12 сентября, число жертв наводнения в КНДР достигло 133 человек, еще 395 числятся пропавшими без вести.

Причиной сильнейшего за всю историю страны наводнения стал разлив реки Туманган, вызванный обильными ливнями. В регионе, где протекает река, только с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 миллиметров осадков.

Сильнее всего от удара стихии пострадала провинция Хамгён-Пукто.

Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН со ссылкой на данные местных властей, около 107 тысяч жителей Северной Кореи были вынуждены покинуть свои дома.

В данный момент ведется подсчет ущерба.