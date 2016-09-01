Происшествия
Источник: Газета.Ru
12:28, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Плохая видимость на дороге под Саратовом унесла жизни 4 человек

1 сентября произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика в Саратовской области.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов рассказал, что авария произошла на границе Татищевского и Питерского районов Саратовской области, передаёт «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Рассказов пояснил, что лобовое столкновение автомобиля Ford и грузовика MAN произошло в условиях плохой видимости. В результате аварии четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Согласно предварительным данным полиции, погибшие — граждане Казахстана.

Худик Ольга

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