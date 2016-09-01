Происшествия
12:16, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Мужчина, убивший ребенка за кражу овощей в Чите, был пьян

Полиция Забайкальского края задержала мужчину, обвиняемого в нападении на двух детей, один из которых был убит.

В Чите задержан мужчина 35 лет, подозреваемый в жестоком убийстве 10-летнего мальчика и покушении на убийство его 12-летней родственницы. Об этом региональное управление МВД сообщило на своем официальном сайте в четверг.

В ходе комплексных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого УМВД по Читинскому району смогли определить личность человека, причастного к содеянному. На данный момент устанавливаются детали происшествия.

Как сообщает пресс-служба управления, после покушения на жизнь несовершеннолетних и убийства одного из них мужчина отправился в соседний регион, где и был пойман оперативниками. В ходе проведенной беседы с полицейскими, задержанный признал свою вину в преступлении.

По информации агентства «Интерфакс-Сибирь», задержанный подозревал детей в краже овощей с грядок на своем приусадебном участке, граничащем с участком, где позже обнаружили детей. Известно, что на момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, 30 августа, жители города Чита отправили своих детей на дачный участок, где мальчик и его родственница должны были полить огород. После того, как они не вышли на связь с родителями, начались поиски. Дети были найдены неподалеку в теплице с множественными рублеными ранами. От полученных травм мальчик погиб на месте, девочку с черепно-мозговой травмой отправили в больницу.

Сухорукова Анастасия

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