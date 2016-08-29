Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
08:55, 29 Августа 2016 Версия для печати

Задержка рейса Air France произошла из-за мыши на борту

29 августа рейс Бамако – Париж авиакомпании Air France задержали на 48 часов из-за мыши на борту.

Согласно данным французского BFM TV, мышь забралась в кабину пилотов, что помешало воздушному судну вылететь из-за угрозы повреждения электропроводки и других коммуникаций.

Потребовалось много времени для того, чтобы поймать мышь, поэтому было принято решение отложить рейс, чтобы экипаж отдохнул. Также у Air France не было достаточного числа сотрудников, чтобы самолёт вылетел на следующий день.

Авиакомпания принесла пассажирам официальные извинения, их разместили в городских гостиницах. Air France выплатит всем пассажирам денежную компенсацию за задержку рейса.

Задержанный рейс прилетел в Париж 28 августа вечером.

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Худик Ольга

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