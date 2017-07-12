Владимир Осечкин: Коршунову в СИЗО передам 20 кг сухарей

Sobesednik.ru обсудил с правозащитником Владимиром Осечкиным недавний арест замглавы ФСИН Олега Коршунова.

На прошлой неделе был арестован зам. директора ФСИН РФ (теперь уже бывший) Олег Коршунов: ему вменяют растраты на 160 млн руб. при закупках по госконтрактам.

Основатель «Гулагу.нет» Владимир Осечкин именно из-за разоблачения коррупции во ФСИН в 2015-м был вынужден уехать из России. Он уверяет: махинации при госзакупках не единственное, в чем можно обвинить Коршунова.

– Это лишь верхушка айсберга: он курировал и строительство питерского СИЗО «Кресты-2». Оно до сих пор не закончено, а сотрудник питерского УФСИН был найден убитым, после того как отказался принимать здание. Полагаю, именно поэтому ФСБ, СК да и сам президент обратили наконец внимание на Коршунова.

Кроме того, неплохая кормушка у него и у экс-директора ФГУП «Калужское» Андрея Мухетдинова выходила на продаже продуктов для заключенных: там были хорошо продуманные серые схемы…

– Думаете, будут еще посадки чиновников из ФСИН?

– Уверен, Коршунов – это только начало. Можно сказать, он был в составе настоящей преступной группы, среди членов которой большие чины ФСИН. Важно, чтобы Коршунов не испугался и начал сотрудничать со следствием. Хотя это может быть опасно: инсценировать суицид в Лефортово – не самая большая проблема.

– А что скажете о Корниенко – директоре службы?

– Это человек, который играет с Путиным в хоккей. К тому же он 10 лет, как на президентской службе: сначала был зам. директора ФСО, затем – директором Государственной фельдъ­егерской службы. Уверен, еще в июне Путин известил Корниенко, что он в курсе воровства внутри ФСИН, и предложил разобраться с этим самостоятельно. Не исключаю, что в скором времени его назначат на какую-нибудь почетную должность – до пенсии досидеть.

– Вы обещали отправить посылочку Коршунову в СИЗО. Что передадите?

– Да, я еще в 2014-м обещал ему передачку: закажу 20 кг сухарей через интернет-магазин. Пусть с чаем пьет и думает о том, как он себя вел.

Знаете, мы с Моторным предлагали ему продавать заключенным тонометры, глюкометры, чтобы те могли следить за здоровьем. Но он не разрешил: «Тут вам не санаторий». А теперь он, гипертоник, сам фактически становится нашим подопечным...