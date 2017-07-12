Песков сообщил, что Россия не собирается вмешиваться в референдум Каталонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неприемлемым вмешиваться во внутренние дела Испании.

Дмитрий Песков прокомментировал грядущий референдум о самоопределении Каталонии. По мнению Пескова, разрешение этого вопроса исключительно в компетенции властей Испании: «Это внутреннее дело Испании, и мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться».

Напомним, что власти Каталонии планируют провести референдум о самоопределении 1 октября 2017 года. Это решение не признает Конституционный суд Испании, который приостановил действие всех документов по поводу этого голосования, принятых парламентом Каталонии. Также Мадрид ввел ежедневные штрафные санкции в размере 12 тысяч евро в отношении парламентариев региона, которые поддерживают референдум.