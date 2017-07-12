Минобороны прокомментировало обстрелы российского спецназа сирийскими боевиками

Министерство обороны РФ предупредило США, что будут пресекать любые попытки обстрелов сирийской оппозицией.

С таким заявлением сегодня выступил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Он отметил, что в настоящий момент бойцы российского спецназа совместно с сирийской армией выполняют боевую задачу по уничтожению террористов в районе Дейр-эз-Зора: «Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы — прим. источника), будут немедленно пресекаться».

По словам Конашенкова, сирийские правительственные войска дважды подверглись обстрелу с направления, которое занимают бойцы сирийской вооруженной оппозиции и американских спецподразделений.