Политика
08:47, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Токио "отразит удар" КНДР в случае попадания ракет в воды страны

В Японии впервые рассматривают возможность развертывания сил самообороны из-за ракет КНДР.

Японская газета Yomiuri 18 апреля написала о том, что Токио рассматривает возможность развернуть силы самообороны в том случае, если ракеты КНДР попадут в территориальные воды Японии.

Газета отмечает, что японские власти руководствуются законом, вступившим в силу в конце марта нынешнего года и предусматривающим три степени опасности, которые регламентируют работу японских военных.

В частности, третья степень опасности расценивается как непосредственно вооруженное нападение и предусматривает военное «отражение удара». Согласно данным газеты, попадание ракеты КНДР в территориальные воды Японии будет расцениваться как вооруженное нападение иностранного государства.

При этом источник газеты добавляет, что те ответные меры, которые сейчас рассматривает Токио, носят «умеренный характер». Правительство страны не исключает, что ответный удар по КНДР приведет к «агрессивному поведению» Северной Кореи.

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