Политика
Источник: Ведомости
11:44, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Новым председателем "Открытой России" стал экс-помощник Гудкова

После ухода Михаила Ходорковского новым председателем «Открытой России» стал Александр Соловьев.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Михаил Ходорковский заявил о своем уходе с поста председателя «Открытой России».

Как сообщают «Ведомости», 16 апреля на конференции в Таллине новым председателем движения был выбран руководитель проекта «Открытое право», бывший помощник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. В совет движения вошли Владимир Кара-Мурза, Антон Дрель, Мария Баронова и другие.

Отмечается, что на конференции представители движения рассказали, как будет проходить акция «Надоел» 29 апреля. «Открытая Россия» планирует разослать письма-обращения в приемные президента в разных городах России, в которых люди требуют, чтобы Владимир Путин не выдвигался на новый президентский срок. Движение также подало заявки на публичные акции более чем в 20 городах России, а в Москве и Петербурге планируется провести шествия.

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