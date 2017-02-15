Володин усомнился в заявлении пресс-секретаря Трампа по Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться слов о Крыме от президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер 14 февраля заявил, что президент США занимает «жесткую» позицию по отношению к Крыму и считает, что Москва захватила полуостров.

Вячеслав Володин, комментируя заявление Спайсера «Интерфаксу», призвал дождаться слов самого Трампа. «Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ, — считает Володин. — Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы».

По словам спикера Госдумы, американцы выбрали Трампа потому, что он обязался «прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем». «Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему».

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что Трамп не доволен работой своего пресс-секретаря. По словам источников, нанять Спайсера Трампу посоветовал руководитель аппарата сотрудников Белого дома, а президент США «каждый день жалеет» о своем решении.