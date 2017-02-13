Михаил Осокин: "Адмирал Кузнецов" и Трамп против холодильников россиян

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, что остается молиться: на холодильник и чтобы от дружбы с Трампом не было войны.

Праздники кончились, опять наступили суровые будни. Росстат сообщил: цены на продукты начали расти ускоренными темпами. В соцсетях пишут, что содержимое холодильника становится все более дорогим, и вновь популярен старый ролик: один шутник выдрессировал кота — как будто кот молится на холодильник.

На ускоренный рост цен отреагировали и власти: телевидению, похоже, дали команду — срочно отвлечь внимание. Появились репортажи о нехватке овощей и «астрономическом росте цен» на них в магазинах Британии, Норвегии и Дании. Но журналисты быстро подсчитали, как на самом деле выглядит это подорожание. Скажем, в Лондоне цукини стали стоить два фунта (около 150 рублей за килограмм), кочан салата — 1,17 фунта (85 рублей). Это связано с перебоями в поставках из Испании, где часть урожая погибла из-за снегопадов.

Подорожали и помидоры — на 40 пенсов за фунт (чуть меньше полкило) — какой кошмар! Россияне, живущие в странах ЕС, после этих телерепортажей опубликовали массу фотографий: в магазинах по-прежнему полно овощей и фруктов. А в рунете появились стихи:

Подорожали овощи и фрукты,

На 40 пенсов вздорожал томат.

Как хорошо, что Путин не допустит,

Чтобы у нас такой разверзся Ад.

Вот так блогеры издеваются над попытками придумать проблемы, от которых якобы страдает население ЕС. Как обстоят дела на самом деле — об этом свидетельствует статистика: в минувшем году Россия в 3,5 раза опередила Евросоюз по темпам роста цен на продукты. И этот рост особенно болезненно воспринимается россиянами потому, что одновременно доходы падают. Население старается поменьше тратить и развлекает себя предсказуемыми шутками по адресу властей: «Зарплаты упали, а цены на хлеб и овощи выросли из-за овощей в правительстве». Да нет — в правительстве стараются, пытаются что-то придумать — просто у них ничего не получается, потому что денег на все не хватает.

А почему денег не хватает — об этом напомнили появившиеся как раз сейчас сообщения: поход к берегам Сирии авианосца «Адмирал Кузнецов» обошелся бюджету более чем в 7,5 млрд рублей. Вспоминаются слова Путина: «Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета». Не получилось: на сирийский поход истратили кучу денег, да еще «Кузнецов» утопил два истребителя.

Некоторые военные эксперты вообще считают, что этот поход был авантюрой. По их словам, как иначе назвать решение послать к Сирии корабль, предназначенный совсем для другого — для борьбы с подлодками в мелких морях Северного Ледовитого океана? Соответственно, у «Кузнецова» палуба предназначена для легких истребителей, ее длины просто не хватало для более тяжелых самолетов — и в результате летчики вылетали на задания лишь с половиной запаса топлива и вооружений.

Конечно, в Генштабе обо всем этом заранее знали — но, видимо, никто не решился бросить тень на красивый план, придуманный в Кремле. Как говорили герои одного из романов Людмилы Улицкой: «Трусливее военных вообще нет людей, они смертельно боятся начальства».

Но поход «Кузнецова» — это лишь часть расходов на Сирию. За полгода эта операция поглотила примерно 30 млрд рублей — и как раз на такую сумму в бюджете было предусмотрено сокращение расходов на зарплаты учителям, врачам и соцработником. Причем Россия все глубже втягивается в сирийский конфликт. Сейчас вот даже объявили, что депутаты Госдумы собрались провести выездное заседание в Дамаске. Оппозиция увидела в этом демонстративную поддержку Асада.

Законодатели из Европы приезжают в Сирию и устраивают там выездную сессию — пожалуй, в последний раз о подобном говорили в 48 году до н. э., когда древнеримский консул Гней Помпей решил приплыть в Дамаск с 60 сенаторами и провести там что-то вроде заседания сената. Сейчас в Дамаске планируют позаседать российские депутаты, и уже известно, чего добиваются от наших политиков сирийские власти — новых денежных поступлений.

Тем временем расходы могут вырасти еще больше и вследствие ожидаемого сближения Москвы с новым президентом США. Команда Дональда Трампа сейчас озвучила свои условия для сближения — и эти условия журналисты описывают так: «США потребуют от русских сущего пустяка — несколько тысяч солдат для наземной операции против террористов». Возникает вопрос: во что еще может втянуть Россию такой союзник, как Трамп, который уже взбудоражил Ближний Восток заявлениями, что если у американцев есть ядерное оружие, то почему бы его не применить против исламских террористов в Ираке и Сирии.

А еще Россия должна порвать с Ираном, своим ближайшим союзником в сирийской войне: Трамп решил поставить Москву перед выбором — бросить Иран или пойти на конфликт с Белым домом. Американский президент объявил Иран «террористическим государством номер один» — и кремлевскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову оставалось только вежливо заметить, что Москва не согласна с этой оценкой.

Интересно, как воспримут все эти требования Трампа его многочисленные российские фанаты. До сих пор они соревновались в изъявлениях любви к новому президенту США — его называли братом Владимира Путина по духу и человеком, который признает великодержавный статус России. В прокремлевских газетах и телепрограммах стали говорить «наш Трампушка». Казаки приняли его в свои ряды, а один из жителей Сочи в честь исторического сближения решил вырезать у себя на зубах портреты Трампа и Путина.

Стоматологи сказали, что рисунок будет держаться вечно. А вдруг Белый дом и Кремль поссорятся? Придется выдирать. Но пока этот житель Сочи доволен: даже говорить ничего не надо — открыл рот, и все видят, что ты настоящий патриот. На свои художественные зубы в честь дружбы Путина и Трампа он истратил 130 тысяч рублей. Российскому бюджету эта дружба может обойтись значительно дороже — если Кремль решит купить благосклонность Трампа отправкой в Сирию новых войск.