Условный срок не помешает Навальному участвовать в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что приговор по «делу "Кировлеса"» не помешает ему участвовать в выборах президента.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 8 февраля Ленинский суд города Киров приговорил Алексея Навального к 5 годам условного срока по «делу "Кировлеса"».

Как сообщает РИА «Новости», оппозиционер заявил, что условный срок не изменит его решения об участии в президентских выборах.

«Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах», — заявил Навальный.

Кроме того, юристы оппозиционера Ольга Михайлова и Иван Жданов также считают, что политик сможет выдвигаться на должность президента РФ, если он не будет отправлен в колонию.

Сам Алексей Навальный выразил уверенность, что этот приговор будет отменен, как и первое решение суда по этому делу в 2013 году. Он также намерен обратиться в Комитет министров Совета Европы, поскольку власти РФ, по мнению Навального, не исполнили решение Страсбургского суда, который обнаружил нарушения в его деле.