Политика
Источник: 112 Украина
17:02, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Прекратить торговлю с ЛНР и ДНР призвала Раду Тимошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Раду ввести военное положение в ЛНР и ДНР.

Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что депутатам Верховной рады необходимо «принять закон об оккупированных территориях». «Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — сказала она.

По ее словам, некоторые депутаты поддержат внесение в Раду указа «о военном положении, а также признание войны войной». Тимошенко отметила, что за время ее пребывания в США ей постоянно задавали один и тот же вопрос. «Первый вопрос: вы говорите о войне, покажите хоть один документ, где война названа войной... Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на Востоке», — рассказала депутат Рады.

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