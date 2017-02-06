Губернаторов "проблемных регионов" уволят перед выборами в РФ

СМИ сообщили о возможной отставке пяти российских губернаторов в проблемных регионах России.

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента РФ, в ближайшее время могут быть уволены пять российских губернаторов. По данным газеты, своих должностей рискуют лишиться главы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей. Также «под пристальным вниманием» находятся Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын), добавил источник, близкий к Кремлю.

«Однако, по его словам, замены ожидаются не везде», – отметил собеседник издания.

При этом, как отмечает другой источник, данные преобразования станут итогом выборов, прошедших в сентябре прошлого года.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — пишут «Ведомости».

По словам собеседников газеты, данное решение обсуждалось в управлении внутренней политики на прошлой неделе.

При этом в самом управлении комментировать новость о скорых отставках отказались.