Политика
Источник: РИА "Новости"
10:24, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Спасенного от СБУ россиянина пытали и пугали "Правым сектором"

Незаконно задержанный на Украине во время отдыха россиянин будет возвращен на родину.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет, российским властям удалось добиться освобождения гражданина РФ Владимира Безобразова, которого в течение двух лет незаконно удерживали на Украине.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в 2014 году Безобразов отдыхал в Одессе вместе со своей семьей. Мужчину незаконно задержали и обвинили в том, что он якобы занимался вербовкой местных жителей для участия в вооружённом конфликте на стороне самопровозглашённых республик Донбасса.

Как сообщили в СК, в ходе допросов Безобразов подвергся физическому и психологическому насилию. Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) угрожали россиянину расправой над его близкими, заявляя, что отдадут его семью «на растерзание "Правому сектору"» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru], и эти допросы они называли «душевной беседой», отмечает агентство.

В итоге россиянин был осужден условно, однако на выходе из зала суда он был схвачен сотрудниками СБУ и, как сообщается, помещен в тайные тюрьмы.

В СК также сообщили, что установлены личности причастных к похищению Безобразова, но их имена пока не разглашаются. Ведомство продолжает расследование данного и других случаев похищения российских граждан на Украине.

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