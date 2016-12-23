Алеппо освобожден от боевиков и готов принять гумконвои

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе боевиков из Алеппо.

В эфире телеканала «Россия-24», который вел трансляцию встречи главы государства и министра обороны РФ, Шойгу заявил, что операция по освобождению Алеппо от боевиков завершена. При этом он отметил важность участия в ней войск Турции и Ирана.

«Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение», — доложил президенту Шойгу.

Министр также заявил, что на данный момент созданы все условия для допуска в Алеппо гуманитарных конвоев и начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.