"Всего лишь одна из масок ИГИЛ". Кто убил российского посла в Турции

Группировка, взявшая на себя ответственность за убийство посла в Турции, существует лишь виртуально, уверен эксперт.

Некая сирийская группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), как сообщал Sobesednik.ru, накануне взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова. Боевики разместили в интернете свое письменное обращение по этому поводу. Но менее чем через сутки представители «Джейш аль-Фатх» опровергли свою причастность к громкому преступлению.

О «Джейш аль-Фатх» известно, в частности, что эта организация коалиционная и в ее состав входят террористическая группировка «Фронт ан-Нусра» и сирийское подразделение «Аль-Каиды» — двух террористических группировок, террористические группировки, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории России.

Что из себя представляет группировка «Джейш аль-Фатх», спросил Sobesednik.ru у политилога Маиса Курбанова — знатока Ближнего Востока и устройства ИГИЛ [также ИГ или «Исламское государство»; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

— Подозреваю, что никакого «Джейш аль-Фатх» вообще не существует. Запрещенный в РФ ИГИЛ все время придумывает новые названия — армия такая, армия другая — с целью показать свою многочисленность, устрашить, запугать, внести раздрай, расстроить процесс сближения России и Турции. Об организации с таким названием раньше никогда ничего не было слышно. Вероятно, это просто одна из масок все той же ИГИЛ, у которой один хозяин и один спонсор.

— Но та же «Джейш аль-Фатх» меньше чем через сутки опровергла свое участие в убийстве посла.

— Вероятно, в ИГИЛ поняли, что история с новоиспеченной «Армией завоевания» получилась не очень достоверной, и сами закрыли эту версию, чтобы не привлекать лишнего внимания.

— А как вообще кадровый полицейский мог оказаться по одну сторону с боевиками и попасть в эту в террористическую организацию?

— В Турции много лет культивировались антироссийские, прозападные, проамериканские настроения. Турки учились в Европе, некоторые даже детей своих называли Европа. И когда пошел крен в сторону сближения с Россией, многие это не приняли. Не скажу, что их большинство. Большинство все-таки с симпатией относится к северному партнеру, но есть очень недовольные укреплением российско-турецких отношений. Убийца росийского посла, безусловно, из таких людей. Они же пытались совершить переворот и свергнуть Эрдогана. Видим, что они готовы на многое ради своих идей.

— Мог Мевлют Мерт Алтынташ быть одиночкой-фанатиком?

— Нет, его очень хорошо подготовили. Одному такое преступление не под силу.

— Кто же его отправил на убийство — турецкая оппозиция или все-таки радикалы, связанные с террористическими группировками?

— Между этими силами есть связь. Они противники Башара Асада и Реджепа Эрдогана и, конечно, России и ее действий в Сирии. Каким-то образом они в Турции поддерживают контакты и с сирийской оппозицией, и кураторы у них, судя по всему, одни. Убийство политическое, громкое, и цель у него — тоже политическая, глобальная. Я думаю, это попытка настроить Россию и Турцию друг против друга, чтобы не допустить их союза.