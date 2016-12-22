Американский Рекс Владимира Путина: новый глава Госдепа США

Госсекретарем США станет давний друг Владимира Путина. Sobesednik.ru выяснил подробности биографии Рекса Тиллерсона.

Дональд Трамп официально выдвинул на пост главы внешнеполитического ведомства руководителя нефтяной компании Рекса Тиллерсона. Это вызвало на Западе шок: Тиллерсон считается откровенно пророссийски настроенным бизнесменом.

Орден Дружбы – высшую награду РФ для иностранных граждан – Рекс Тиллерсон получил в 2013-м лично из рук Владимира Путина. С ним выходец из Техаса познакомился еще в 1990-е годы, когда представлял интересы своей компании ExxonMobil в России.

Пять лет назад «Роснефть» дала Тиллерсону доступ к ценным месторождениям в Сибири. Однако после введения США санкций сделка была заморожена. По признанию будущего главы Госдепартамента, санкции против России стоили ему 1 млрд $. Поэтому его призывы отменить введенные ограничения вполне объяснимы.

– Конечно, Тиллерсон – это лучшая для России кандидатура на пост госсекретаря. И это определенная провокация со стороны Трампа, – сказал Sobesednik.ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. – То, что Тиллерсона и Путина связывают хорошие личные отношения, является немаловажным для начала диалога. Он должен помочь Трампу быстрее установить контакты с российским президентом и дать импульс налаживанию связей.

Эксперт прогнозирует трудности при назначении госсекретаря, ведь его кандидатуру должны поддержать сенаторы. Некоторые из них уже начали высказывать недовольство ставкой Трампа.

«Быть другом Владимира – не то качество, какого я жду от государственного секретаря», – написал в твиттере республиканец Марко Рубио. Давний критик Москвы Джон Маккейн также заявил, что его беспокоят «тесные связи» Тиллерсона.

Тем не менее многие в США кандидатуру «друга Путина» поддержали. В их числе ранее занимавшие этот пост Кондолиза Райс и Джеймс Бейкер.

Неудивительно, что приветствовали предложение Трампа и в Кремле. Глава МИД Сергей Лавров выразил желание работать с Тиллерсоном, а помощник президента Юрий Ушаков назвал его «солидной фигурой».

Солидности Тиллерсону и впрямь не занимать. Forbes поместил его на 25-е место в рейтинге влиятельных людей мира. Он слывет человеком консервативным, но при этом не боится, например, высказываться в поддержку геев.