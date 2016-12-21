Госдума сочла убийство посла РФ провокацией и "гневно" осудила

21 декабря Госдума приняла заявление в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент России Владимир Путин примет участие в прощании с Андреем Карловым.

Как пишет ТАСС, в связи с гибелью посла Госдума приняла заявление, в котором осудила произошедшее.

«Испытывая чувства искреннего возмущения в связи с жестоким убийством чрезвычайного и полномочного посла РФ, чья миссия заключалась в налаживании подлинного добрососедства между народами России и Турции, депутаты Госдумы заявляют о своем гневном осуждении терроризма в любых его проявлениях», — сказано в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что виновные «в совершении этой чудовищной провокации» должны будут понести наказание. Госдума также призвала членов ООН принять «необходимые законодательные меры против спонсоров террористической деятельности» и заявила, что «напрасны надежды тех», кто с помощью убийства Карлова пытался помешать сотрудничеству Турции и России.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров назвал целью убийства российского посла подрыв отношений РФ и Турции.