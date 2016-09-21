Лукашенко пригрозил разорвать договоренности с РФ из-за газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет терпеть давление со стороны России из-за цены на газ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что переговоры России и Белоруссии о цене на газ зашли в тупик.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на него и всех белорусов из-за цены на газ. При этом он заявил, что если страны не придут к соглашению, то нарушатся все договоренности. Об этом пишет агентство БЕЛТА 20 сентября.

«Мы телепаемся — иначе не скажешь — и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти. Мы это воспринимаем как давление, но давления я не потерплю, и белорусы тоже», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что поручил правительству оптимизировать участие страны в процессе интеграции на постсоветском пространстве. По словам Лукашенко, в стране сейчас очень внимательно анализируют участие в Евразийском экономическом союзе.

«Если так будет продолжаться — зачем нам там держать кучу чиновников? Зачем платить деньги на содержание в Москве высококлассных специалистов? Нарушается все, о чем договорились», — заявил он.

Разногласия России и Белоруссии о цене на газ возникли в начале текущего года. Действующая цена за один кубометр газа для Белоруссии составляет 132 доллара, а премьер-министр страны настаивал на ее снижении до 80 долларов.