На встрече с Порошенко Клинтон похвалила украинские реформы

Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с кандидатом в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы Украины.

«Президент Украины провел переговоры с кандидатом в президенты США. Петр Порошенко проинформировал Хиллари Клинтон о ситуации в Донбассе. Глава Украинского государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за свободу и демократические ценности, которые объединят весь цивилизованный мир», — сказано в сообщении.

Также в нем отмечается, что главы государств обсудили политику санкций в отношении России и сочли ее эффективной.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Клинтон за постоянную и твердую поддержку Украины.

Кандидат в президенты США отметила, что за последнее время Украина достигла важного прогресса в осуществлении реформ, которые Америка намерена всячески поддерживать и в дальнейшем. Клинтон также поздравила украинцев с 25-летием независимости страны.