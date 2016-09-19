На выборы в Госдуму в Подмосковье пришли 37% избирателей

Явка на выборах в Госдуму в Московской области составила 37,36%.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в связи с фальсификацией итогов выборов в Госдуму на избирательном участке в Ростовской области было возбуждено уголовное дело.

Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова пояснила, что данные были собраны в 10:00 по московскому времени 19 сентября, сообщает ТАСС.

«На 33 625 участках проходило голосование, 18 из них находятся за пределами России, на территории области работал 41 временный избирательный участок. Явка избирателей на 10 утра составила 37,36%», — сообщила Коновалова.

Она добавила, что к настоящему времени обработано уже более 70% голосов.