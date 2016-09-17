США "засекретили" соглашения по Сирии для их реализации

США отказались комментировать Совету безопасности ООН подробности соглашения по Сирии для их полноценной реализации.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что встреча Совета Безопасности ООН была отменена из-за отказа США раскрывать соглашения, достигнутые с Россией по Сирии.

В постоянном представительстве США при всемирной организации сообщили ТАСС, что не будут комментировать даже ситуацию с обеспечением доставки гуманитарной помощи в Арабскую Республику, чтобы не поставить под угрозу реализацию договорённостей.

В постпредстве также отметили, что в настоящее время Вашингтон сосредоточен на выполнении соглашения, которого достигли министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

«Так как мы не смогли согласовать подход к брифингу в Совете безопасности, который бы не навредил операциям, предусмотренным договоренностью, встреча была отменена», — заявили в дипмиссии.