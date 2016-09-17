Политика
Источник: РИА «Новости»
09:28, 17 Сентября 2016 Версия для печати

США назвали главное условие для сотрудничества с РФ

Соединённые Штаты Америки отказались сотрудничать с Россией, пока в Сирии не нормализуется ситуация.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Россия и США разработали план, который позволит сократить насилие в Сирии и прийти к мирным переговорам.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Барак Обама в ходе встречи с членами Совета национальной безопасности подчеркнул, что страна отказывается поддерживать соглашение с Россией, пока в Сирии на протяжении семи дней не будет наблюдаться снижение насилия, а также постоянный доступ гуманитарной помощи, сообщает РИА «Новости».

«Президент выразил глубокую озабоченность тем, что, несмотря на снижение уровня насилия в стране, сирийский режим продолжает блокировать поступление гуманитарной помощи. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут продолжать дальнейшее действие соглашения с Россией, пока мы не увидим семь дней непрерывного снижения насилия и постоянного доступа гуманитарной помощи», — заключил пресс-секретарь.

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Эксперт рассказал Sobesednik.ru, что мешает сторонам конфликта в Сирии, а также США и России, достичь договоренности »

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