РФ обвинила США в отсутствии мер по прекращению огня в Сирии

Россия заявила о 144 нарушениях режима прекращения огня в Сирии с момента российско-американских договорённостей.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, о котором Россия и США договорились на переговорах в Женеве.

Первый замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир сообщил, что за прошедшие сутки сирийская оппозиция нарушила режим перемирия 39 раз, сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, приходится констатировать, что изменений к лучшему в соблюдении режима прекращения боевых действий не произошло. Устойчиво растёт количество нарушений со стороны формирований оппозиции», – рассказал Познихир.

Представитель Минобороны констатирует, что «американская сторона по-прежнему не принимает мер по соблюдению режима прекращения боевых действий подконтрольными ей отрядами оппозиции».

При этом генерал подчеркнул, что Россия и Сирия полностью выполнили свои обязательства.