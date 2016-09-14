Политика
Источник: Slon.ru
15:23, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Россиянам на Украине пообещали право голоса на выборах в ГД

У россиян, которые живут на Украине, будет возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о готовности к выборам и особенностях организации выборов для россиян за рубежом.

Элла Памфилова заявила, что у россиян, которые живут на Украине, будет возможность проголосовать на выборах в Госдуму, сообщает Slon.ru со ссылкой на «Интерфакс».

«Те, кто захочет, у него будет возможность проголосовать. Больше пока ничего сказать не могу», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что в настоящее время «продумываются разные варианты», а окончательное решение будет принято позднее.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

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