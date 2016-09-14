Путин обсудит борьбу с террором и наркотиками на саммите СНГ

Путин примет участие в саммите СНГ в Киргизии, где будут решать вопрос о дальнейшем председательстве РФ в Содружестве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ участие в саммите СНГ.

Как сообщили на сайте Кремля, 16 сентября президент РФ поучаствует в работе саммита Содружества независимых государств (СНГ) в киргизском Бишкеке. Встреча лидеров стран СНГ приурочена к 25-летию деятельности Содружества.

На саммите обсудят проблемы борьбы с международным терроризмом и наркотиками. Кроме того, будет обсуждаться председательство России в СНГ в 2017 году. По итогам саммита примут ряд документов.