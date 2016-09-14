Политика
Источник: Российские СМИ
14:24, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Иск Навального к Путину Песков счел одной из многих претензий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал иск Алексея Навального к Владимиру Путину.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что оппозиционер Алексей Навальный подал иск против президента РФ Владимира Путина. Навальный обвиняет Путина в том, что тот якобы нарушил закон о противодействии коррупции. Тверской суд Москвы иск не принял.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ему неизвестно, знает ли Путин об иске против него.

«Что касается того, в курсе ли президент [иска], то не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что «очень много утверждений, обвинений, претензий и так далее» поступает в адрес президента. «Зачастую авторы этих претензий обращаются в суды. Выполняются необходимые судебные процедуры», — сказал он.

После того, как Тверской суд отклонил иск Навального, оппозиционер обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на отсутствие в Кодексе административного судопроизводства порядка обжалования действий и бездействия главы государства, пишет «Коммерсантъ».

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