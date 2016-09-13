В Венгрии обвинили главу МИД Люксембурга в заносчивости

Главу МИД Люксембурга назвали «несерьезным и заносчивым» политиком после его предложения исключить Венгрию из ЕС.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал исключить Венгрию из Евросоюза из-за ее отношения к вопросу принятия беженцев.

Как сообщили зарубежные СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто резко негативно отреагировал на высказывание Ассельборна о членстве Венгрии в ЕС: «Он [Ассельборн] уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков. Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво».

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет самостоятельно решать вопрос об отношениях с беженцами.