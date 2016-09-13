Пресс-секретарь президента США рассказал о ситуации Сноудена

Президент США Барак Обама отказался помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности страны Эдварда Сноудена.

Пресс-секретарь Барака Обамы Джош Эрнест подтвердил, что президент отказался воспользоваться своими полномочиями для помилования Сноудена, сообщает Washington Examiner.

«Мистер Сноуден обвинён в серьёзных преступлениях, а политика администрации такова, что Сноуден должен вернуться в Соединённые Штаты и ответить на эти обвинения», — заключил Эрнест.

Пресс-секретарь пояснил, что в той форме, в какой Сноуден сообщил засекреченную информацию, он нанёс ущерб США, а также поставил американцев перед серьёзным риском, поэтому вопрос о его возможном помиловании закрыт для обсуждения.