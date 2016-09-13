Политика
Источник: Зарубежные СМИ
17:05, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Пресс-секретарь президента США рассказал о ситуации Сноудена

Президент США Барак Обама отказался помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности страны Эдварда Сноудена.

Пресс-секретарь Барака Обамы Джош Эрнест подтвердил, что президент отказался воспользоваться своими полномочиями для помилования Сноудена, сообщает Washington Examiner.

«Мистер Сноуден обвинён в серьёзных преступлениях, а политика администрации такова, что Сноуден должен вернуться в Соединённые Штаты и ответить на эти обвинения», — заключил Эрнест.

Пресс-секретарь пояснил, что в той форме, в какой Сноуден сообщил засекреченную информацию, он нанёс ущерб США, а также поставил американцев перед серьёзным риском, поэтому вопрос о его возможном помиловании закрыт для обсуждения.

читайте также:Эдвард Сноуден
Владимир Кара-Мурза-ст.: Сноуден и Россию продать может
Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза о первом выпуске шоу «Вести.doc», где обсуждался фильм про Эдварда Сноудена »

читайте также:Эдвард Сноуден
Выдача Эдварда Сноудена станет предательством со стороны России – адвокат
Игорь Трунов считает, что обмен Романа Селезнёва, обвиняемого в киберпреступлениях в США, на бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена невозможен, потому что этих людей нельзя ставить на одну доску, и выдача Сноудена станет предательством со стороны РФ »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Эксперт Transparency International: Арест Одинцева грозит отставкой Вайно
17:37, 13 Сентября 2016
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о странностях в уголовном деле СЛО «Россия».
»
Сколько денег вернут отставникам по "военной ипотеке"
17:29, 13 Сентября 2016
Уволенным из армии военным могут вернуть ипотечные накопления. Sobesednik.ru узнал, сколько денег потерял каждый из них
»
11 малоизвестных фактов, касающихся рака груди
17:02, 13 Сентября 2016
Эксперты из Канады назвали 11 малоизвестных фактов, связанных с раком груди
»