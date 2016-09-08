Хакер подтвердил, что РФ непричастна к взлому почты Клинтон

Хакер Guccifer 2.0, взломавший недавно серверы Демократической партии США, опроверг информацию о связи с российским правительством.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Путин назвал поиски взломщиков серверов Демократической партии США второстепенными. Тогда он заявил, что Россия непричастна к хакерским атакам на почту Клинтон и на государственном уровне таким никогда не занимается.

Свое подтверждение того, что он не имеет никакого отношения к России, хакер направил накануне в газету The Wall Street Journal.

«Я видел несколько сообщений о том, что эксперты установили принадлежность моего IP к службе, которая каким-то образом относится к РФ и использует как русскоязычную, так и англоязычную версию. Это и все их убедительные доказательства», — сообщил хакер.

«Если я езжу на BMW, я немец?» – задался вопросом хакер. Он также добавил, что очень удобно «обвинять Россию и Китай во взломах», не предоставляя доказательств.

Кроме этого, Guccifer 2.0 заявил, что его деятельность по взлому серверов Демократической партии США не была нацелена на поддержку в борьбе за кресло президента Америки республиканца Дональда Трампа.

«Моя цель состоит в том, чтобы открыть правду», – заявил хакер.

Личность человека, действующего под ником Guccifer 2.0, по-прежнему не установлена. Отмечается, что нынешние сообщения были отправлены с того же аккаунта, через который до этого были опубликованы документы Демпартии Штатов.