Путин готов внести в свой график встречу с Порошенко

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что бывший президент Украины посоветовал Порошенко и Путину поговорить тет-а-тет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина не стояла встреча с украинским президентом Петром Порошенко, однако при необходимости он готов пойти на контакт. Об этом пишет РИА «Новости» в среду, 7 сентября.

«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались. Собственно, в Китае президент сказал, что в интересах обеспечения реализации минских договоренностей, если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт», – сказал Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что для такой встречи «должны созреть необходимые условия».

По словам Пескова, сейчас общение между Россией и Украиной находится на минимальном уровне.