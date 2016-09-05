Надежда Гужева: Жириновский и его бревно

К выборам кандидатов от ЛДПР вооружили пособиями для дебатов с подборкой компромата на оппонентов, узнал Sobesednik.ru.

Под раздачу жириновцев попала даже партия «Яблоко», причем докопались в ЛДПР непосредственно к ее названию. «Представьте в Азербайджане партию «Баклажан», – предлагают авторы брошюры. На месте Владимира Вольфовича мы бы настучали им по мозгам, ибо происхождение названия (по фамилиям отцов-основателей: Явлинский – Болдырев – Лукин) все-таки следовало бы знать. Но Владимир Вольфович не спешит.

Эсерам припомнили лишенного неприкосновенности депутата Алексея Митрофанова, скромно умолчав, что до этого Алексей Валентинович активно элдэпээрил (с 1991 по 2007 год), причем последние 4 года в качестве зампреда комитета по конституционному законодательству. Где, спрашивается, воспитали?

Много в брошюре сказано про различные скандалы. В том числе и связанные с уголовным преследованием оппонентов из ЕР. И ни слова про Андрея Лугового, которого в прокуратуре Великобритании считают непосредственным исполнителем убийства Александра Литвиненко.

Да и за самим лидером ЛДПР тянется такой шлейф «подвигов», что, если задаться целью сочинить подобную методичку про него, получится несколько пухлых томов. С момента облития Немцова соком в прямом эфире и драки с депутатом Евгенией Тишковской (1995 год) Владимир Вольфович продолжает держать общественность в тонусе. За высказывания откровенно националистического, экстремистского толка вождя объявляли персоной нон грата как в российских регионах, так и в бывших союзных республиках. На этой почве закрылось отделение партии в Чечне. На Жириновского поступали и жалобы в прокуратуру, однако волшебным образом ему все сходит с рук. Если не считать ласковой просьбы Путина «быть помягче в публичных выступлениях». Одна из последних выходок – предложение нанести ядерный удар по Исландии ради демонстрации военной мощи («Видите остров? Отвернитесь. Нет острова!») прошла и вовсе без всякой реакции сверху.

Но мы все-таки поинтересуемся: «Как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер!» Это Евангелие от Матфея, гл. 7, новый министр образования должна одобрить.