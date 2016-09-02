Политика
10:19, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Илья Яшин задержан полицией за незаконное участие в мероприятии

Заместитель председателя ПАРНАС Илья Яшин был задержан полицией и доставлен в ОВД «Бабушкинское».

«Один из кандидатов в депутаты Госдумы, наш соратник Ляскин, попросил меня выступить на его встрече с избирателями у метро "Бабушкинская", чтобы рассказать им о моем докладе, посвященном криминальной России», – рассказал «Интерфаксу» политик.

По его словам, после представления доклада и раздачи его копий людям к нему подошли пятеро сотрудников МВД во главе с капитаном полиции из уголовного розыска.

Как сообщило «Эхо Москвы» утром в пятницу, 2 сентября, Яшину предъявили обвинение в незаконном участии в мероприятии. По словам самого политика, дело будет передано в суд.

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