Глава ДНР предложил альтернативу "нормандской четверке"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики назвал условия прямых переговоров ДНР и ЛНР с Киевом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что полномоченный представитель ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин заявил, что власти региона не получали от Киева предложений по обмену более 400 пленных, как об этом писали в СМИ. При этом он отметил, что ДНР продолжает настаивать на принятии закона об амнистии для обмена пленными.

Как сообщает РИА «Новости», глава ДНР Александр Захарченко заявил, что у республики есть ряд предложений, которые помогут найти компромисс между властями Украины и самопровозглашенными республиками.

Также он выдвинул условия, при которых возможны прямые переговоры с украинским правительством.

Захарченко предложил новый формат переговоров «2 на 3» с участием сторон конфликта и посредников. Также глава ДНР отметил, что «нормандский формат» (Франция, Германия, Украина и Россия) «себя изжил».

«После попытки диверсии в Крыму Киев… по факту вычеркнут из "четверки" (страны "нормандской четверки" — ред.). На сегодняшний момент есть три посредника и две стороны конфликта. Следующий этап, если бы Европа это признала, а она обязана это признать… мы должны садиться за стол переговоров с Киевом напрямую. Две стороны конфликта: с одной стороны — Донецк и Луганск, с другой стороны — Киев. Садимся и разговариваем. А Европа и Российская Федерация помогают этот вопрос решить, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров», — заявил Захарченко.

Кроме того, он отметил, что представители ДНР готовы найти компромисс во взаимоотношениях с Киевом.

«Если бы Киев не был так заангажирован политически, я думаю, мы нашли бы компромисс», — добавил Захарченко.