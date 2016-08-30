В США боятся подтасовки выборов российскими киберпреступниками

В Америке подозревают РФ в намерении подтасовать выборы в США. Такого мнения придерживается лидер демократов в Сенате Гари Рид.

Гэри Рид, лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса, считает, что Россия планирует вмешаться в итоги выборов в Америке 8 ноября этого года. Об этом сообщает интернет-версия газеты The New York Times. Свои мысли по этому поводу Рид отобразил в письме, которое направил директору ФБР США Джеймсу Коми.

По его мнению, Россия планирует сфальсифицировать официальные результаты голосования, и ее вмешательство при этом «более масштабно, чем известно всем». Причиной данных выводов стала для лидера демократического меньшинства информация о признаках взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами, появившаяся 18 августа.

«Этот инцидент – это лишь незначительная часть того, что беспокоит меня», – отметил сенатор. Правда, в своем письме главе Федерального бюро расследований сенатор не разъяснил, каким способом хакеры могут манипулировать результатами и ходом выборов в США. Однако политик уверен, что администрация Барака Обамы намеренно не сообщает все, что известно по поводу последних действий киберпреступников касательно структур Демократической партии.

«В этом заключается сила Барака Обамы. Он ждет, пока не накопится вся информация, и тогда решает, как отреагировать», – заявил Рид.