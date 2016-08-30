Политика
Источник: ТАСС
14:12, 30 Августа 2016 Версия для печати

Кремль проигнорировал "голословные" обвинения США в кибератаках

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает необходимым обращать внимание на обвинения США в кибератаках.

Ранее Sobesednik.ru писал, что лидер демократов в Сенате Гарри Рид заподозрил российских хакеров в намерении подтасовать выборы в США.

Американская сторона заявила, что Россия может быть причастна ко взлому американских избиркомов в штатах Аризона и Иллинойс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не увидел смысла в том, чтобы комментировать обвинения Вашингтона в кибератаках. «По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны», — цитирует Пескова ТАСС.

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