Антон Зарицкий: Министр образования против ЕГЭ и против репутации

Обозреватель Sobesednik.ru — о кадровых перестановках во власти как свидетельстве смерти института репутации в России.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, назначенный неделю назад министр образования России Ольга Васильева, выступая на «Всероссийском родительском собрании», высказалась против «натаскивания» на ЕГЭ «в послеурочное время <...> официально в рамках школы».

Единый государственный экзамен как инициатива прочно ассоциируется в России с именем очередного министра образования — кто бы он ни был персонально, этот министр. И именно поэтому министр образования традиционно считается одним из самых непопулярных членов российского правительства.

Так что для вновь назначенного министра любое высказывание, которое можно упростить до «против ЕГЭ», хоть бы это на самом деле и не имелось в виду, — это хороший старт. Особенно если учитывать, что на носу 1 сентября, когда внимание к вопросам образования традиционно возрастает: люди внезапно вспоминают, что в стране есть целый государственный институт, ответственный в том числе за воспитание новых граждан и подготовку их к жизни в обществе.

За дальнейшую судьбу этого института, впрочем, начали беспокоиться почти сразу после назначения Ольги Васильевой. Много обсуждали ее предыдущие высказывания, ее близость к Русской православной церкви, и ожидали не столько отмены ЕГЭ, сколько дальнейшего сближения школы и РПЦ.

Это с одной стороны. С другой — немало нашлось людей, которые призывали не делать скоропалительных выводов, дождаться первых заявлений и особенно шагов нового министра. Который, как сообщал Sobesednik.ru, считает, что «единственный способ противостоять глобализации — вернуть традиционную мораль в публичную сферу», и, как вспоминал ее бывший студент Илья Горячев (ныне осужденный по делу «Боевой организации русских националистов», причастной к нескольким политическим убийствам, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), просит неправославных посетителей своих лекций на первом занятии рассказать, «как так вышло». Который считает, что «Сталин при всех недостатках — государственное благо, потому что накануне войны занялся единением нации, возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы, что по большому счету и позволило выиграть войну», и начинает лекцию о воспитании у молодежи критического мышления со слов о патриотизме. И далее со всеми остановками.

Справделивости ради надо отметить, что многие из резонансных цитат из выступлений Ольги Васильевой были и правда вырваны из контекста. Наверное, и фразе про «расскажи, как так вышло» можно придумать какое-то пристойное объяснение. Тем не менее когда человека, чьи взгляды известны (он их неоднократно выражал публично), назначают на новый пост и никто как будто не знает, чего от него ждать, и все сомневаются и призывают не делать скоропалительных выводов, — речь, по сути, идет об отсутствии такого понятия, как репутация.

Трудно сказать, что приучило нас так относиться к происходящему в бо́льшей степени: привычка политиков обещать одно, а исполнять совсем другое, или преобладание в реальной современной российской политике тех, кого называют «технократами». То есть тех, о ком ведущие российские СМИ, как выясняется, не знают почти ничего — настолько далека была от общественного взгляда их политическая или управленческая биография. Больше похоже на второе, потому что среди последних событий — назначение на де-факто второй пост в государстве сравнительно малоизвестного Антона Вайно. В попытке выяснить, кто теперь будет управлять Администрацией президента (как принято считать, дирижирующей всей политической жизнью в стране), исследуют даже концепцию нооскопа, которая «соединяет в себе несколько научных дисциплин и направлена на ускорение процессов познания и прогнозирования» и к которой чиновник якобы приложил руку.

И, конечно, немало зубоскалят по этому поводу. Как и по адресу нового министра образования. Наверное, это все, что остается тем, чье дело сторона.