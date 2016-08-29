СМИ назвали имя возможного преемника заболевшего Каримова

Эксперты назвали имена двух узбекских чиновников, которые могу занять место госпитализированного Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов попал в реанимацию после инсульта. Как сообщила дочь Каримова, его состояние оценивается как стабильное.

РБК со ссылкой на исследование Международного института политической экспертизы (МИПЭ) пишет, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев и вице-премьер Рустам Азимов являются наиболее вероятными преемниками Ислама Каримова.

При этом отмечается, что по узбекской конституции должность президента, который не может исполнять свои обязанности, переходит к председателю сената. Этот пост сейчас занимает Нигматилла Юлдашев.

Шавкат Мирзияев дважды был губернатором, в 2003 году он возглавил правительство Узбекистана. По словам экспертов, у Мирзияева хорошие отношения с семьёй Ислама Каримова и с главой Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым. Исследователи МИПЭ назвали Мирзияева умеренным политиком, верным Каримову: «Это плюс для назначения преемником, так как он продолжит политику нынешнего президента и, скорее всего, соблюдёт договоренности с его семьей. Но это большой минус, если операция не пройдёт гладко и борьба за власть между кланами выльется в открытое противостояние».

Вице-премьер Рустам Азимов, в свою очередь, работал на постах председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности и министра финансов. По данным МИПЭ, он тесно связан с элитными группами ташкентского клана.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов и главный редактор международного информационного агентства «Фергана» Даниил Кислов называют Шавката Мирзияев фаворитом негласной президентской гонки в Узбекистане.