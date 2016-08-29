"Новая Голландия" в Петербурге: земля – Абрамовичу, народу – "пространство"?

Sobesednik.ru обсудил, что происходит под видом реконструкции в петербургской Новой Голландии, с известным архитектором.

Заслуженный архитектор с мировым именем Валентин Гаврилов, создававший еще в советские годы Музей Есенина в Константинове и Лермонтова в Тарханах, возмущен проектом «креативное пространство Новая Голландия», открывшимся в минувшую субботу после реконструкции в Санкт-Петербурге.

— Точнее, «реконструкции» — вот так, в кавычках, будет точнее, — говорит Гаврилов, сам почетный житель города на Неве, чье детство, к слову, пришлось на ленинградскую блокаду.

Валентин Гаврилов Фото: Стоп-кадр YouTube

— Это катастрофа, масштабов которой мои земляки еще в полной мере не осознали, но я-то ведь архитектор, да и неглупый человек. Мне сложно запудрить мозги — вижу, что происходит, — говорит Гаврилов.

Здания в «Новой Голландии» стоят разрушенные все до единого — какая ж тут реставрация? — негодует мой собеседник. — Делают вид, будто сад развивают. По моей информации, работает над проектом компания Романа Абрамовича. Мы что, не знаем, как устраивают эти конкурсы — проводят за месяц, результаты и победители известны заранее?! По моим данным, пустив горожанам пыль в глаза садом и зелеными насаждениями, дальше будут делать развлекательные центры и апарт-отели. То есть идет превращение народного культурного достояния в сугубо частный коммерческий проект.

Расчищают всю территорию, так же тихой сапой фактически уничтожив расположенный рядом военно-морской музей — крупнейший в мире, уникальный. Я еще в 2012-м году говорил в интервью, что музей однажды сгорит — его наверняка сожгут под предлогом «несчастного случая», — говорит архитектор. — И спустя три года там действительно случился пожар, уникальные экспонаты увезли… Теперь я предсказываю: прошедшая «реставрация Новой Голландии» — это начало конца памятника истории и культуры, потрясающего места, одного из предметов гордости нашего города... То же самое — на Марсовом поле: вовсю идет застройка уникального культурного места компанией миллиардеров Зингаревичей, насколько я знаю, это люди из ближнего круга Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В центре города — Конюшенный двор и Церковь Спаса Нерукотворного, где отпевали Пушкина. И там рядом начали застройку. Петербуржцы возмутились, стали писать во все инстанции, строительство пока приостановили, но надолго ли? Какие «история и культура» там, где «рулит» бизнес и капитал...

Словом, и тут я вижу очередной захват исторического уникального места, — продолжает Гаврилов. — Готовлю запрос в прокуратуру, так как владею информацией, что земля «Новой Голландии» по документам уже принадлежит Абрамовичу. Что из государственной собственности, народного достояния отдадут дальше — Зимний дворец, Дворцовую площадь? У меня как коренного петербуржца сердце кровью обливается. Больно и горько.