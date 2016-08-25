Захарова рассказала, что обсудят Лавров и Керри на встрече в Женеве

26 августа глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встретятся в Женеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что главной темой встречи станет борьба с терроризмом в Сирии, передаёт РИА «Новости».

Захарова пояснила, что Сергей Лавров отправится в Женеву 25 августа.

«Ожидается, что в центре внимания будет проблематика сирийского урегулирования, в том числе перспективы налаживания плотной координации действий РФ и США в борьбе с террористическими группировками, которые сейчас орудуют в Сирии», — заключила она.

По словам Захаровой, в ходе встречи также будут затронуты проблемы Украины и актуальные вопросы двусторонних отношений.